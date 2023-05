من الضروري اختيار الأطعمة التي تعمل كمضادات الالتهابات، والتي يمكن أن تقي من عدة أمراض بينها النوبة القلبية والسكتة الدماغية ومرض السكري.

ويشتهر المطبخ الآسيوي باستخدام الفاصوليا الحمراء أو حبوب “أدزوكي”، والتي يمكن طهيها بعد تجفيفها، وإضافتها إلى السلطات وأطباق الكاري والمأكولات الحلوة في بعض الأحيان مثل الآيس كريم. تعد الفاصوليا الحمراء مصدرا غنيًا بالبروتين والألياف، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووجدت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة Food Chemistry خصائص كبيرة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات في قشور حبوب أدزوكي على وجه الخصوص، فيما ينتمي الهيل إلى نفس عائلة نبات الزنجبيل، لكن طعمه أخف بكثير ورائحته بدرجة كافية ليحل محل القرفة في المخبوزات. ووجدت دراسة سابقة في مجلة Science of the Science of Food and Agriculture أن الهيل بكميات كبيرة يقلل الالتهاب لدى النساء ذوات الوزن الزائد والمصابين بالسمنة.

وهناك الثوم المعمر ويُعرف أيضًا باسم الثوم المعمر الصيني، ويمكن استخدام بطرق مماثلة الثوم والبصل والكراث. يمكن أن تكون جميع أنواع الخضار الورقية الخضراء جزءًا من نظام غذائي مضاد للالتهابات، والثوم المعمر الصيني ليس استثناءً، كما يعرف التين الشوكي أيضًا باسم فاكهة الصبار، وهو إضافة حلوة ولاذعة إلى المشروبات.

ويمكن أن تؤكل فاكهة التين الشوكي كاملة أو مهروسة أو مع العصائر المنعشة. وتحتوي فاكهة التين الشوكي على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وغنية بفيتامين ج، وتوفر بعض الألياف والكالسيوم والبوتاسيوم، بينما ينتمي نبات التمر الهندي إلى نفس عائلة نبات البازلاء الخضراء، فيما تم استهلاك التمر الهندي كدواء تقليدي وغذاء لعدة قرون للمساعدة على تخفيف التهاب المفاصل وآلامه.