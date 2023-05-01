أكد القانوني فهد بارباع، أن من يكثر الظهور الإعلامي يكون بسبب التبرير لعدم تحقيقه البطولات.

وقال بارباع خلال لقائه على برنامج “أكشن مع وليد “:” أن رئيس ⁧‫الهلال‬⁩ فهد بن نافل لا يظهر كثيرًا بسبب أنه عنده فريق بطل.”