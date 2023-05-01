أكد القانوني فهد بارباع، أن من يكثر الظهور الإعلامي يكون بسبب التبرير لعدم تحقيقه البطولات.
وقال بارباع خلال لقائه على برنامج “أكشن مع وليد “:” أن رئيس الهلال فهد بن نافل لا يظهر كثيرًا بسبب أنه عنده فريق بطل.”
فهد بارباع: رئيس #الهلال فهد بن نافل لا يظهر كثيرا بسبب أنه عنده فريق بطل .. من يكثر الظهور الإعلامي يكون بسبب التبرير لعدم تحقيقه البطولات#أكشن_مع_وليد
مجانًا وبدون اشتراك على شاهد
https://t.co/wlLYDrdtfu
#Shahid
#MBCAction pic.twitter.com/N53arBv4jg
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 30, 2023
معلوم وصيف العالم