هاجم الناقد الرياضي عايد الرشيدي، إدارة نادي النصر، قائلًا أن “الثلاثي المتهلهلين” هي كذبة لتخفيف الصدمات.

وقال عايد الرشيدي، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”: “”الثلاثي المتهلهلين” هي كذبة لتخفيف الصدمات .. هل هم من أخرجوك من الكأس أمام الوحدة بـ 10 لاعبين !؟ أو قالوا غيّر 8 مدربين !؟”.

وأكد “الرشيدي” أن الفريق القوي والإدارة المحترفة إذا جاء أمامها ألف إعلام لن تزحزح شيء أو تؤثر فيها، مضيفًا أن: “جماهير النصر دائما حاضرة في المدرجات وهذا يدل على قوة الفريق.. اتركونا من كذبة التحالف الثلاثي”.