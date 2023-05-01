يعد البوملي أحد أنواع الحمضيات الآسيوية التي تنتمي إلى عائلة الجريب فروت، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم إذ يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

فوائد البوملي

تقوية المناعة

يحتوي البوملي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم

مكافحة السرطان

البوملي غني بالألياف الغذائية والمركبات الهامة مثل الفلافونويد التي تساعد في منع انتشار الخلايا السرطانية

تحسين الهضم

البوملي غني بالكثير من الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين الهضم

فقدان الوزن

يحتوي البوملي على نسبة عالية من الماء فضلا عن الألياف الغذائية والمعادن الأخرى التي تساهم في فقدان الوزن

دعم صحة العظام

يحتوي على الكثير من المعادن الضرورية من الكالسيوم والحديد والمنجنيز والنحاس الذي يساعد على دعم صحة العظام

كما يعمل البوملي بفضل المكونات الغذائية التي يحتوي عليها على محاربة أمراض القلب وتقليل الالتهابات وزيادة نضارة البشرة فضلا عن فوائدة في تعزيز نمو الشعر