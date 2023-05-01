وصلت اليوم الإثنين، سفينة عسكرية أمريكية إلى ميناء ⁧‫جدة‬⁩ الإسلامي، قادمة من ⁧‫السودان‬⁩ وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية .

وتواصل المملكة إجلاء رعاياها ورعايا بعض الدول من السودان، وذلك في ظل العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت الاثنين الماضي أن المملكة أجلت 356 شخصًا من 26 جنسية من السودان منذ بداية عمليات الإجلاء، في الوقت الذي صرحت فيه الدول بصعوبة إجلاء مواطنيها من السودان بينما المملكة سخرت إمكاناتها لإجلاء مواطنيها ومواطني الدول الشقيقة والصديقة.