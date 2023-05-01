وصلت اليوم الإثنين، سفينة عسكرية أمريكية إلى ميناء جدة الإسلامي، قادمة من السودان وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية .
وتواصل المملكة إجلاء رعاياها ورعايا بعض الدول من السودان، وذلك في ظل العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت الاثنين الماضي أن المملكة أجلت 356 شخصًا من 26 جنسية من السودان منذ بداية عمليات الإجلاء، في الوقت الذي صرحت فيه الدول بصعوبة إجلاء مواطنيها من السودان بينما المملكة سخرت إمكاناتها لإجلاء مواطنيها ومواطني الدول الشقيقة والصديقة.
وصول سفينة عسكرية أميركية إلى ميناء #جدة الإسلامي، قادمة من #السودان وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية
عبر:@Saad_albogami_ pic.twitter.com/le45WbxerQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2023
ما دام هذه السفينة مريكانية
سمعوا لكان
أمريكا مكتشفة معظم العناصر الكيميائية
الترقيم الذري للعناصر،جعل من اكتشاف العناصر،محدود
مرتبط بالعدد ١ ٢ ٣ ٤ ٥ حتى ١٢٦ وما بعده مستمر
لكن ١١٥.٥ أو 6 .٣ أو ٧٧.٩ أو ٤٤.٢ هي عناصر أيضا
الثقل بين ٦٦ & ٦٧ ثقل يمكن أن يسمى بينهما ٢٤ عنصر
لولا الانجليزي،موزلي ١٩٢٣ لكانت العناصر بالمئات أو الألوف
اسمعوا يا الأمريكان وكل العالم
العدد الذري،الصحيح للعناصر هو اختيار منا نحن البشر لتحديد خلق العناصر، وتسمية البقية بالنظائر
ليس،في اي عنصر عدد صحيح من ا
على أمريكا الرحيل من الشرق الأوسط والذهاب إلى حبيبتها كوريا الجنوبية فنحن في غنى عن أمريكا ولسنا في حاجتها فحاجتنا لله عز وجل أكبر من البشر الضعفاء ولدينا من الإمكانات التي تكفينا وتغنينا عن الوجود الأمريكي لو أصبحنا أحرار حرية تامه نملك قرار أنفسنا ولا يملك قرارنا الرويبضه اصحاب اللون الأزرق