تعقد منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع في السودان، وذلك بعد طلب المملكة.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، قد بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان فولكر بيرتيس، التطورات في السودان وأهمية المنطقة المجاورة للإطار.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على استمرار الهدنة لإطلاق النار واستئناف الحوار والتفاوض.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، و”قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.