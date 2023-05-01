علق الإعلامي الرياضي محمد عبد الجواد على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإلزام مدير فريق نادي الشباب طلال آل الشيخ بدفع غرامة قدرها 80 ألف ريال بسبب الإساءة الإعلامية.

وقال عبد الجواد :” عقوبة طلال آل الشيخ قليلة مرة، حسب التصريحات والكلام الذي قاله وكذلك الأمر بالنسبة للاعب لأن هذا التصرف ليس تصرف لاعب أو مسؤول يقبله الجماهير أو الإعلام ولا حتى الاتحاد السعودي و المسؤولين “.

وأضاف ” الدوري السعودي الآن أصبح مشاهد من العالم وليس فقط دول الخليج والدول العربية. رونالدو صرح قائلاً إذا سار الدوري السعودي بهذه الطريقة سيكون بالتأكيد من أفضل ٦ دوريات في العالم “.