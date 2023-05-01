وصلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رفقة زوجها الفنان حسام حبيب، إلى المملكة للمشاركة في ليلة روائع الموجي.

وعن مشاركتها في ليلة روائع الموجي، قالت شيرين عبر مقطع فيديو عقب وصولها للمملكة: “أكيد سعيدة ومبسوطة إني هشارك في ليلة العملاق أنا شخصًيا أتربيت على ألحان أستاذ محمد الموجي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم، وكل الشكر للمملكة العربية السعودية”.

وعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مجددا لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات؛ حيث نشرت روتانا، صورا لشيرين والمدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي عبر “فيسبوك” وعلقت قائلة: “شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل وحفلة بالأيام القادمة بجدة وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان (صوت إحساس العرب)”.