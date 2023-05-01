أفادت وزارة التموين المصرية بزيادة أسعار السلع التموينية بداية من شهر مايو 2023، والتي تتضمن 32 صنفا من السلع المصروفة على بطاقات التموين.

وأوضح رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إن أسعار السلع التموينية لم ترتفع منذ نحو 4 سنوات، وتوجد 32 سلعة تموينية يتم توزيعها على بطاقات التموين.

وقال :” أن وزارة التموين تضخ 4 آلاف طن سكر يوميا و3 آلاف طن زيت بشكل يومي وألف طن أرز.”

وأضاف مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين :”أن هناك 36 مليون مواطن مستفيد من خلال 9 ملايين بطاقة تموينية، من الحصول على الـ 100 جنيه التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى شهر يونيو المقبل.”

والجدير بالذكر أن سعر التكلفة تأتي من أجل توفير السلعة، وهي زيادات طفيفة وأن الدولة تتحمل دعما كبيرا في أسعار هذه السلع.