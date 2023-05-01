أوضح الدكتور طارق الأحمدي باحث أكاديمي في مجال المخدرات أفضل الطرق لمواجهة الأعراض الانسحابية للمخدرات التي يعاني منها الكثير من المدمنين.

وقال الأحمدي :” من الأمور المهمة في العلاج أن يقتنع المدمن بأن يغير سلوكه، والمرحلة الثانية يساعد فيها الأطباء المريض بنزع المواد السامة من جسمه ومن هنا يتم تهييئ المريض للمرحلة الثالثة وهي العلاج النفسي والسلوك الأسرى”

وأضاف ” المرحلة الأخيرة تتضمن إعادة تأهيل المريض واندماجه في المجتمع نفسيا واجتماعيا ومهنيا”