رحّب وزير السياحة أحمد الخطيب، بنجم الكرة الأرجنتينية، العالمي ليونيل ميسي وعائلته في زيارته السياحية الثانية للمملكة.

وقال الخطيب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر : “أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية”.

وشارك “ميسي” في حملة دعائية تُرَوّج للأماكن السياحية في المملكة، ونشر صورة لأحد المناظر الطبيعية بالمملكة عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

وسَبَق لميسي سفير السياحة السعودية، أن زار المملكة في مايو 2022، واستكشف خلال زيارته كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. كما حضر إلى الرياض برفقة بعثة النادي الباريسي، في يناير الماضي.