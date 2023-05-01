رحل عن عالمنا اليوم الإثنين الفنان المصري مصطفى درويش، عن عمر يناهز الـ 43 عامًا ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

ونعى هاني درويش شقيق الفنان الراحل أخاه قائلاً: ” البقاء لله .. توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري باكتوبر والعزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد”.

ولد مصطفى درويش 11 يناير 1980 ميلاديًا، وهو ممثل شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية بمصر، وبدء رحلته الفنية في عام 2011 مع المخرج خالد يوسف في كف القمر بطولة الفنانة وفاء عامر، والعديد من كبار نجوم الفن في مصر، وكان يعمل في مجال الاتصالات بجانب عمله في الفن.

والجدير بالذكر أن مصطفى درويش شارك في أكثر من 30 عمل سينمائي ودرامي، وحاز على شعبية كبيرة بعد قيامة بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100 وش ، من إخراج كاملة أبو ذكرى، كما نجح خلال مشاركته في موسم رمضان الدرامي لعام 2020، خلال مشاركته في مسلسل خيانة عهد لبطولة الفنانة القديرة يسرا.