أقدم باحثون سويديون وألمان، على تطوير طريقة تستخدم الكهرباء لعلاج جروح السكري 3 مرات أسرع، وتوفر إمكانات كبيرة لعلاج أولئك الذين يعانون من أمراض تؤدي إلى تقليل التئام الجروح.

وترتفع احتمالية تعرض مرضى السكري لعمليات بتر بمعدلات تصل إلى نحو 15 ضعفاً، بسبب جروح القدم وتقرحاتها، لذلك، فإنه من المهم مراقبة حتى الجروح الصغيرة والجروح والخدوش، التي من المحتمل أن تتدهور إلى جروح أكبر.

وتمكن باحثون، من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا بالسويد وجامعة فرايبورغ بألمانيا، من تطوير طريقة تستخدم الكهرباء لتسريع التئام الجروح المزمنة، لا سيما لدى مرضى السكري.

وذكرت باحثة في الدراسة ماريا أسبلوند، إن «الجروح المزمنة مشكلة مجتمعية ضخمة»، تحتاج لمزيد من الاهتمام، لذلك حرصنا على التوصل إلى اكتشاف «طريقة قد تشفي الجروح أسرع بثلاث مرات بما يمكن أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة لمرضى السكري وكبار السن، من بين آخرين، ممن يعانون غالباً من جروح لا تلتئم».