رد المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق على سؤال سيدة يرفض والدها المتقدمين للزواج من خارج العائلة، حتى وصلت إلى سن الـ 40 وتريد أن تشتكي ولكنها تخاف أن يدخل ذلك تحت عقوق الوالدين.

وقال المطلق خلال لقائه على برنامج “فتاوي “: أن المنع من الإنجاب حرام، وهذه المرأة يتبقى لها 7 سنوات ولن تستطيع أن تحمل ولدًا وهذه مصيبة .

وأضاف :” أن هناك رجلاً يجعل ولاية المرأة تقربه من الله وهناك رجل يجعلها تبعده عن الله “، لافتًا أن الأب والأخ الولي يجب عليه تزويج موليته