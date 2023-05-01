خرج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا اليوم الاثنين، من دون وقوع إصابات، وذلك بسبب انفجار عبوة ناسفة.

وصرح حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز: إنّ «عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره، لم تقع إصابات».