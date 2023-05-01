خرج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا اليوم الاثنين، من دون وقوع إصابات، وذلك بسبب انفجار عبوة ناسفة.
وصرح حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز: إنّ «عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره، لم تقع إصابات».
خرج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا اليوم الاثنين، من دون وقوع إصابات، وذلك بسبب انفجار عبوة ناسفة.
وصرح حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز: إنّ «عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره، لم تقع إصابات».
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