أكد الشيخ سعد السبر أن النزاع بين المسلمين وخاصة الزوجين أمر مكروه، لافتاً إلى وجوب قيام الحياة الزوجية على التسامح والعفو.

وقال السبر مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :” لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث”.

وأضاف ” لا يحل لمسلم أن يهجر مسلم فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق مادام على صرامهما وأولهما فيئاً يكون سبقه في الفيئ كفارة له فإن سلم ولم يقبل رد عليه سلامه، ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان، وإن مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة “.