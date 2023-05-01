خطفت صورة تُظهر مجندة من منسوبات وزارة الدفاع وهي تحتضن طفل أحد الرعايا القادمين على متن سفينة إجلاء سعودية من السودان إلى جدة الأنظار .

ووصلت سفينة عسكرية أمريكية قادمة من السودان إلى ميناء جدة، وعلى متنها 308 شخص من 16 جنسية، ضمن جهود المملكة لإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة للمملكة.

ووصلت حتى الآن 26 سفينة إجلاء إلى جدة قادمة من السودان، كما وصلت 49 رحلة إجلاء جوية من بورتسودان إلى جدة.