طالب مجلس الشورى وبالأغلبية بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة على جامعات المملكة ونظام المسارات على مدارس الثانوية العامة.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة الرياض، أن المجلس يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة ونظام المسارات في المرحلة الثانوية، كما أنه يطالب بالرجوع للنظام ” النصفي”.

وأكد التقرير أن التحول من النظام الفصلي إلى النظام الثلثي يظل تغيرًا شكليًا إذا لم يصاحبه تغير جوهري.

وأشار إلى أن المجلس يقوم بتقسيم الثانوية إلى مسارات يفضي لعدم تكافؤ الفرص في اختيار التخصص للمتقدمين للجامعات.

وعن قرار الشورى إعادة النظر في تطبيق نظام المسارات على مدارس الثانوية العامة، فأظهر تقرير لجنة التعليم الشوريًّة أن التجارب السابقة التي تم ممارستها في المملكة لتقسيم الثانوية إلى مسارات تخصصية لم تثبت نجاحها، وما يقصد به هو الثانويات التخصصية (أو ما بعد المرحلة المتوسطة) مثل المعاهد وغيرها، والتي تم إغلاق بعضها لعدم جدواها.

ولعل السبب في عدم استمرار هذه التجارب -على تعددها- يعود إلى عدم النضج والقدرة والتردد لدى طلاب وطالبات هذه المرحلة في اختيار التخصص الجامعي، وعدم جاهزية البيئة التعليمية بالموارد البشرية والمادية في معظم المدارس الحكومية.

وأظهرت الدراسات أن الغالبية العظمى من جامعات العالم وكذلك 90% إلى 95% من الجامعات الأمريكية على وجه الخصوص تطبق النظام.