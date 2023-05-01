أكدت عدة مصادر، اليوم الاثنين، على عودة رئيس نادي الهلال فهد بن نافل من اليابان إلى الرياض وذلك بعد إعلان وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الرياض.

وربطت المصادر بين عودة بن نافل المتواجد مع بعثة نادي الهلال الذي يخوض السبت المقبل اياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني في سيتاما وما بين تواجد ميسي في الرياض.

وأشارت إلى وجود اجتماع قد يجمع بين فهد بن نافل وميسي، ومن ثم يعود رئيس الهلال إلى اليابان قبل النهائي الكبير.

وحضر “ميسي” وعائلته إلى الرياض بشكل مفاجئ، اليوم الاثنين، للمشاركة في حملة دعائية تُرَوّج للأماكن السياحية في المملكة.

ومن المقرر أن يلتقي فريقي الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة الإياب يوم السبت 6 مايو المقبل، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.