توفي 6 أشقاء ونُقل والداهم و3 أشقاء آخرين للعناية المركّزة في حالة خطرة، إثر حادث مروري تعرّضت له أسرة على الطريق الذي يربط الطائف بمنطقة الباحة.

ولقى قائد المركبة الثانية مصرعه ، فيما نجت طفلة واحدة في الرابعة من عمرها، حيث خرجت من الحادث دون إصابات.

وأشار محمد الغامدي إلى أن أسرة شقيقه تعرضت لحادث مروري أليم تُوفي فيه 6 أشقاء وشقيقتهم؛ أكبرهم في السابعة عشرة من عمرها وأصغرهم سنتان ونصف (ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان).

ولفت إلى أنه نُقل الأب والأم وابنتان للعناية المركزة مبيناً أنه تمّّ خروج والدهم من العناية المركّزة للتنويم، مشيراً إلى أنه “تمّت الصلاة على 6 من أفراد الأسرة سوياً في صلاة العصر أمس، ودفنهم بمحافظة الطائف.