أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعًا بعد ظهوره بإطلالة جديدة أثناء تواجده في أمريكا لإحياء عدد من الحفلات هناك.

وشارك محمد رمضان الصور عبر حسابه على إنستغرام، حيث ظهر مرتديا “كنزة” خضراء و”جاكيت” صوفا أخضر، إضافة إلى “شبشب” أخضر اللون، وذا كعبٍ عالٍ.”

كما أنه ظهر بقصة شعر مختلفة عن ظهوره الأخير بالشعر الطويل والكعكة من الخلف خلال ظهوره في فيلمه “هارلي”.

يُذكر أن محمد رمضان قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “جعفر العمدة”، وحصد إشادات واسعة من الجمهور، وضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، هالة صدقي، أحمد فهيم، جوري بكر، عصام السقا، مديحة البكري، فريدة سيف النصر، وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.