أعلن هاني درويش وفاة شقيقه الفنان المصري مصطفى درويش، وذلك بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب

وأفاد تقرير جديد ، أن هناك عشر استراتيجيات يمكن أن تساعد الأطباء والمرضى والعائلات على منع الموت القلبي المفاجئ.

ويقول الخبراء، إنه يمكن منع العديد من هذه الوفيات إذا طبق الأطباء وغيرهم 10 توصيات قائمة على الأدلة:

-الإقلاع عن التدخين

-فحص التاريخ العائلي للموت القلبي المفاجئ

-فحص الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي قوي من اعتلال عضلة القلب والموت القلبي المفاجئ لضعف البطين الأيسر بدون أعراض ، وهو نوع من قصور القلب يجعل التنفس صعبًا

-إحالة أفراد أسرة المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب أمراض قلبية معروفة تزيد من خطر السكتة القلبية المفاجئة للتوعية حول الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي

استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب القابلة للزرع في المرضى الذين يعانون من قصور القلب وانخفاض الكسر القذفي ، حيث لا يضخ القلب الدم بشكل كافٍ ، ومن المتوقع أن يعيش أكثر من عام واحد.

-اتباع العلاج الطبي التوجيهي للوقاية من الموت القلبي المفاجئ في المرضى الذين يعانون من قصور القلب وانخفاض الكسر القذفي

-استخدام العلاج الطبي الموجَّه للوقاية من الموت القلبي المفاجئ للمرضى المصابين بنوبة قلبية وانخفاض الكسر القذفي

-توثيق عدم وجود أسباب قابلة للعكس لتسرع القلب البطيني / الرجفان البطيني للسكتة القلبية و / أو تسرع القلب البطيني المستمر قبل وضع مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة للوقاية الثانوية

-إرشاد المرضى المؤهلين حول استخدام التصنيف الدولي للأمراض

-تقديم المشورة لأقارب الدرجة الأولى للناجين من السكتة القلبية المفاجئة المرتبطة بحالة وراثية بشأن الحاجة إلى الفحص.