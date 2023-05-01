علقت البلوقر ومشهورة سناب شات شهد ليو، على طريقة احتفال نجم الهلال سالم الدوسري بهدفه في شباك أوراوا الياباني، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان سالم الدوسري قد لفت الأنظار عندما أشار إلى حرف “A” الذي قام بحلاقة شعر رأسه على شكله، وهو الحرف الأول من اسم زوجته “أشواق”.

وقالت شهد ليو في مقطع فيديو موجهة حديثها لزوجة الدوسري: “عطينا الخلطة، ويش سويتي، يا ليت تفيدينا، شو مسوية ما شاءالله تبارك الله”.

وأضافت: “لعنبو بليسك وصلتي لجذور الشعر لانه احنا يالله نوصل لشريان القلب بعدين يصير لنا مشاكل انتِ وصلتي لهنا -مشيرة للرأس-“، وتابعت: “الله يستر لا يلبس حرفك”.

يذكر أن مباراة الهلال أمام أوراوا انتهت بالتعادل لهدف لمثله، ومن المقرر أن يلتقيان السبت المقبل في مباراة الإياب.