حرص عناصر من القوات البحرية الملكية السعودية على مساعدة الرعايا في نقل أمتعتهم من سفينة جلالة الملك أبها إلى سيارات النقل.

وجرى توفير 5 حافلات من أجل نقل الرعايا من قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة إلى الفنادق المخصصة لهم، وفقا لقناة “الإخبارية”.

يذكر أن ذلك يأتي ذلك استمرار لجهود المملكة الإنسانية في إجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان.