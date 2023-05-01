في قصة تعكس معاناة السودانيين بسبب الوضع الذي تمر به البلاد سياسيا، اضطر سوداني لجمع الحطب يوميا، لتجهيز كوخ صغير لتضع فيه زوجته مولودها.

وكان الرجل وزوجته ذهبا إلى الحدود مع تشاد، الأمر الذي زاد معاناتهما، حيث أن البلاد بلا معدات أو تجهيزات، وقد تضطر الزوجة لوضع مولودها بنفسها دون مساعدة طبية.

وتعد هذه المرأة من بين آلاف الأشخاص الذين فروا من بلادهم منذ بدء القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع قبل أسبوعين.