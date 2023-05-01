أكد المستشار النفطي د. محمد الصبان أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أعطى درسا بأهمية التزام دول أوبك بلس بقرارات المجموعة.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن وكالة الطاقة الدولية هي وكالة تكن العداء لدول أوبك والدول المنتجة للنفط وأنشئت كردة فعل على حظر النفط العربي.

وأضاف أن خطوات الخفض الطوعي في إنتاج النفط هي خطوات استباقية لمواجهة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

فيديو | المستشار النفطي د. محمد الصبان: وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أعطى درسا بأهمية التزام دول أوبك بلس بقرارات المجموعة#هنا_الرياض pic.twitter.com/SN8yZUnYaX — هنا الرياض (@herealriyadh) May 1, 2023

فيديو | المستشار النفطي د. محمد الصبان: وكالة الطاقة الدولية هي وكالة تكن العداء لدول أوبك والدول المنتجة للنفط وأنشئت كردة فعل على حظر النفط العربي #هنا_الرياض pic.twitter.com/Ujv7BTCq1U — هنا الرياض (@herealriyadh) May 1, 2023