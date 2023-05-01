بدأ الدولي عبد الفتاح عسيري، لاعب الأهلي والنصر السابق، مشواره في الدوري الفنلندي، بالخسارة مع ماريهامن أمام كوبيون بالوسيورا بهدفين دون مقابل.

وتعاقد نادي ماريهامن رسميًا مع عبد الفتاح عسيري، في صفقة انتقال حر، قادمًا من النصر، بعقد حتى ديسمبر المقبل.

وانتصر كوبيون بالوسيورا على مضيفه ماريهامن بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفنلندي.

وشارك عسيري في الدقيقة 66، بديلًا للاعب ارييل نجويكام، ليشهد خسارة ماريهامن، في مستهل رحلته الاحترافية.