قدم سفير أفغانستان لدى المملكة أحمد مجددي، الشكر إلى الملك سلمان عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على اهتمامها وجهودهما لإجلاء رعايا بلاده من السودان إلى جدة.

وأوضح سفير أفغانستان لدى المملكة في تصريحات متلفزة إلى قناة “الإخبارية”، إن قيادة المملكة تولي اهتمًامًا خاصًا بأفغانستان وشعبها، وتتابع القضية الأفغانية بشكل مستمر.

كما قدم سفير افغانستان الشكر إلى الوزارات والهيئات بالمملكة كافة، والتي قدمت الدعم والتسهيلات خلال عمليات إجلاء رعايا أفغانستان من السودان إلى المملكة، مشيرا الى وصول 43 أفغانيًا إلى ميناء جدة اليوم قادمين من السودان، إضافة إلى إجلاء آخرين في المستقبل القريب.