أوضحت أخصائية التغذية وسام باكير الكمية المسموحة من مكعبات مرقة الدجاج والأشخاص الممنوعين منها.

وقالت “باكير” خلال لقاء مع برنامج “سيدتي” : ” الاستهلاك يكون على حسب الوجبة والمفروض مكعب واحد لا يزيد عن ذلك ” .

وكشفت “باكير” المكونات المصنوعة منها مكعبات مرقة الدجاج وهي “جلد وعظام الدجاج وملح ومنكهات محسنة” ولفتت إلى أن الملح وجلوموتومات الصوديوم الذي يعتبر مضراً إذا تم استهلاكه بشكل كبير .

يذكر أن هيئة الغذاء والدواء نفت صحة تسبب مكعبات مرق الدجاج بالسرطان، كما نصحت بالتقليل منها.

بعد نفي هيئة الغذاء والدواء صحة تسبب مكعبات مرق الدجاج بالسرطان .. أخصائية التغذية وسام باكير تحدد الكمية المسموحة والأشخاص الممنوعين منها@dr_wisambakir#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/uZXDrWEdmM — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 1, 2023