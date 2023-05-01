أوضحت أخصائية التغذية وسام باكير الكمية المسموحة من مكعبات مرقة الدجاج والأشخاص الممنوعين منها.

وقالت “باكير” خلال لقاء مع برنامج “سيدتي” : ” الاستهلاك يكون على حسب الوجبة والمفروض مكعب واحد لا يزيد عن ذلك ” .

وكشفت “باكير” المكونات المصنوعة منها مكعبات مرقة الدجاج وهي “جلد وعظام الدجاج وملح ومنكهات محسنة” ولفتت إلى أن الملح وجلوموتومات الصوديوم الذي يعتبر مضراً إذا تم استهلاكه بشكل كبير .

يذكر أن هيئة الغذاء والدواء نفت صحة تسبب مكعبات مرق الدجاج بالسرطان، كما نصحت بالتقليل منها.

 