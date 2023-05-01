قال إبراهيم العريفي، دكتوراه في علوم الأغذية والتغذية، إن الشعيرية سريعة التحضير “النودلز” تحتوي على مكونات ضارة منها احتباس الصوديوم والسوائل باعتباره مادة كيميائية مصنعة معززة للنكهة.

ولفت إلى أن الشعيرية سريعة التحضير هي مصنوعة من القمح والمشكلة بها تكمن في الإضافات ومعدل تناولها يوميا.

وأضاف أن المعكرونة سريعة التحضير لا ينصح بها كغذاء صحي أو كطبق للأطفال وإنما يجب مد الطفل بالأغذية الصحية، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية.

وأكد أن الرقابة في المملكة كافية وبقوة ودور هيئة الغذاء والدواء كبير لمراقبة الأسواق، مضيفا أن هناك أنواع كبيرة من المنتجات الغذائية وبعضها تكون غير ضارة ولكنها ليست صحية.

د إبراهيم العريفي: الشعيرية سريعة التحضير تحتوي على مكونات ضارة منها احتباس الصوديوم والسوائل باعتباره مادة كيميائية مصنعة معززة للنكهة @DrAlarifi#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/7aIDGK44MD — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 1, 2023