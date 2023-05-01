وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، سفينة “جلالة الملك أبها” وتحمل على متنها 212 شخصا من جنسيات مختلفة ضمن إجلاء الرعايا من جمهورية السودان.

وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك “أبها” إلى مدينة جدة 41 مواطناً سعودياً، و 171 شخصاً من الجنسيات التالية: ( أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية).

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).