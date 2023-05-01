تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من ضبط 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة.

وأوضحت دوريات الأفواج الأمنية بعسير أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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