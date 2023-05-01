تمكن مقيم يمني ، اليوم الإثنين، تفاصيل نجاحه في إنقاذ شخصين من الغرق في الريس بمنطقة جازان بعد أن حاصرتهما السيول.

وقال المقيم اليمني صالح قاسم إن الأمطار على جازان زادت منذ عدة أيام وجرت سيول غزيرة وفي أثناء سيره لاحظ تجمع بعض الأشخاص بالقرب من وادي وسيارة يجرفها السيل.

وأضاف قاسم أنه لم يتحمل أن يرى أحد يستغيث ولا يلبي نداءه وحاول ونجح في إنقاذهم باستخدام شيول من وسط السيل الذي كان يحاصرهم.