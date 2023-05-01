أثار زكريا هوساوي الظهير الأيسر لفريق نادي الاتحاد الجدل بعد واقعة البصق على لاعبي الشباب، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت الخميس الماضي، والتي تسببت في إيقافه 6 مباريات.

وكشفت لقطات من المباراة ما دار قبل واقعة البصق، ففي الدقيقة 94 من عمر المباراة، يظهر نقاش بين لاعبي الاتحاد أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي، حول سبب تركه لجوانكا، ما يعتبر “عتاب من شراحيلي”.

ومن جانبه قابل زكريا الأمر بعصبية، مصحوب بعدم إدخاله كلاعب أساسي في المباراة، ما ترتب عليه تصرفه الذي أثار الجدل.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الاتحاد على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة ، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.