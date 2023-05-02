فوجئت الشرطة الهولندية برخصة قيادة مزيفة عليها اسم وصورة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، بحوزة رجل ألقي القبض عليه بعد أن قاد سيارته وهو تحت تأثير الكحول.

واتضح أن رخصة القيادة المزيفة أوكرانية، حملت صورة رئيس الوزراء البريطاني السابق وتاريخ الميلاد الصحيح، وأصدرت عام 2019، وسارية حتى نهاية عام 3000.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة ثيس دامسترا، إن الضباط حققوا في حادث بعد منتصف ليل الأحد بقليل، عندما اصطدمت سيارة بعامود قرب جسر إيما في مدينة غرونينغن الشمالية.

وتمكنت الشرطة من القبض على الرجل البالغ من العمر 35 عاما من بلدة زويدهورن الصغيرة غربي غرونينغن، وفتشت الشرطة السيارة حيث عثرت على رخصة جونسون المزيفة.