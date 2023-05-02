كشف المحامي الدكتور خالد الحجاج الآلية القانونية لمطالبة المدين الذي يُماطل في السداد أو تعثر.

وقال “الحجاج”، خلال استضافته في برنامج “يا هلا” إذا كان الدين مثبت والدائن يملك سند لأمر، كمبيالة، شيك، أو ورقة تجارية، فعليه أن يذهب لقاضي التنفيذ مباشرة.

وتابع أن قاضي التنفيذ، يعلن المدين أن عليه السداد خلال 5 أيام ، حسب المادة 34، وفي حالة مضت الخمسة الأيام ولم يقم بالسداد، تطبق عليه المادة 46, حيث يتم فيها إيقاف الخدمات ومنعه من السفر.

وأضاف أما لو كان الدين عادي ولا يملك فيه الدائن ورقة تجارية، فهو يذهب للقاضي ويدعي بالدين ويأتي الطرف الآخر، وينظر بينهما القاضي، ويثبت الدين بموجب حكم قضائي ، وفي حالة حصل صاحب الدين على الحكم القضائي فإنه يذهب لقاضي التنفيذ بعدها.