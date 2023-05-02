أكدت أخصائية الأمن السيبراني وخبيرة التقنية آراء الهمزاني، أن هناك وظائف يهددها الذكاء الاصطناعي.

وقالت آراء: “على سبيل المثال المصانع كان بها أكثر من أيدي عاملة الآن صارت كلها آلات، وهناك وظائف مهددة وقد تزول بسبب الذكاء الاصطناعي”.

وتابعت: “هناك أشياء تصعب على الإنسان والروبتات تخدمها، لكن العنصر البشري واجب وجوده للتصحيح وتحسين هذه الآلات”.

وحول تقنية “ماي إيه آي” أكدت أنها تستخدم خدمة الشات “جي دي بي”، مؤكدة أنها مهمة جدا في حال استخدامها إيجابيا بدلا من الخوف منها.

وأضافت : “يمكنك عدم إعطاء المعلومات التي تتخوف منها لكن تستخدمه بعض الشركات لمعرفة ما الشيء الذي يريده العميل”.

يذكر أن خدمة “ChatGPT” يمكنها إنجاز مهام تجعله قادرًا على الحلول مكان البشر في بعض الأعمال فهو قادر على معالجة اللغة الطبيعية مثل إنشاء النصوص والترجمة، كما يقدر على إنشاء نصوص تفاعلية شبيهة باستجابات بالبشر، وهذا يجعله مفيدًا لمجموعة كبيرة من التطبيقات، مثل إنشاء روبوتات محادثة لخدمة العملاء، أو إنشاء ردود على الأسئلة الواردة عبر الإنترنت

أرسل لينك أغنية رومانسية لمذيعة سيدتي رؤى ريان .. مخاطر الشات جي بي تي على الذكاء البشري توضحها م. آراء الهمزاني @Eng_araa@iro2a#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/9NzR67cDlF — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 1, 2023

م. آراء الهمزاني – خبيرة في التقنية والذكاء الاصطناعي تكشف عن أبرز المحاذير الواجب الانتباه لها في استخدام خدمة إيه آي في السناب شات @Eng_araa#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Uh8ridwphW — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 1, 2023

م. آراء الهمزاني – خبيرة في التقنية والذكاء الاصطناعي: تقنية "ماي إيه آي" تستخدم خدمة الشات جي دي بي .. وهي مهمة جدا في حال استخدامها إيجابيا بدلا من الخوف منها @Eng_araa#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/L8DAVDzFD6 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 1, 2023