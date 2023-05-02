كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” المشرفة على أعمال المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” عن وصول التبرعات التي تلقتها المنصة إلى أكثر من 4 مليارات ريال، وذلك على مدى عامين من تأسيسها؛ استفاد منها أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة.

وقدم رئيس “سدايا” و”إحسان” الدكتور عبداللطيف الغامدي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الدعم الكبير الذي تحظى به المنصة من قبلهما، والذي كان آخره في الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة في شهر رمضان المنصرم الذي بلغ 70 مليون ريال.

كما قدم شكره للذين تفاعلوا مع العمل الخيري وتبرعوا بأموالهم لمد يد العون لمن يحتاجها عبر منصة “إحسان” التي تطبق أعلى معايير الحوكمة في عملها، وتشرف عليها 12 جهة حكومية ولجنة شرعية للتأكد من امتثال أعمالها إلى أحكام الشريعة الإسلامية.