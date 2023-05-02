كشف ناصر الخالدي – خبير وباحث تقني في أنظمة القيادة الذاتية والمركبات الحديثة عن تفاصيل ابتكاره للقيادة الذاتية في السيارات .

وقال خبير وباحث تقني في أنظمة القيادة الذاتية والمركبات الحديثة: جهاز التحكم يعمل مع أي سيارة لكن التكلفة الأعلى مع السيارات التي ليس بها أنظمة مساعدة ، مشيرا إلى أنه جاهز حاليا 236 سيارة

وأضاف ناصر الخالدي أن التحكم في السيارات الذاتية ليس مستبعد عبر “الكنترولر” لتحقيق الهدف من القيادة الذاتية وهو السلامة والراحة

ناصر الخالدي – خبير وباحث تقني في أنظمة القيادة الذاتية والمركبات الحديثة: التحكم في السيارات الذاتية ليس مستبعد عبر "الكنترولر" لتحقيق الهدف من القيادة الذاتية وهو السلامة والراحة @nasser_glx#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/4GhqOhHY0c — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 1, 2023

ناصر الخالدي – خبير وباحث تقني في أنظمة القيادة الذاتية والمركبات الحديثة: جهاز التحكم يعمل مع أي سيارة لكن التكلفة الأعلى مع السيارات التي ليس بها أنظمة مساعدة .. وجاهز حاليا 236 سيارة @nasser_glx#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sz2JXSO3cz — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 1, 2023