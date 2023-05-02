كشف ناصر الخالدي – خبير وباحث تقني في أنظمة القيادة الذاتية والمركبات الحديثة عن تفاصيل ابتكاره للقيادة الذاتية في السيارات .

وقال خبير وباحث تقني في أنظمة القيادة الذاتية والمركبات الحديثة: جهاز التحكم يعمل مع أي سيارة لكن التكلفة الأعلى مع السيارات التي ليس بها أنظمة مساعدة ، مشيرا إلى أنه جاهز حاليا 236 سيارة

وأضاف ناصر الخالدي أن التحكم في السيارات الذاتية ليس مستبعد عبر “الكنترولر” لتحقيق الهدف من القيادة الذاتية وهو السلامة والراحة

 