كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الإثنين، عن انخفاض العنف في السودان.

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي: “انخفض مستوى العنف في السودان بسبب الهدنة ووقف إطلاق النار، لكن الوضع في السودان يبقى هشا”.

وأضاف: “نطالب طرفي الصراع في السودان بالاستمرار في احترام وقف إطلاق النار”.

وواصل: “الإدارة الأميركية ساعدت في إجلاء ما يقرب من ألف أميركي من السودان، والرئيس جو بايدن وجه باستمرار تسهيل خروج الأميركيين من السودان عبر الجو والبر”.

وأوضح أن واشنطن “انخرطت في تأمين قدرات لها علاقة بالاستطلاع والاستكشاف لتأمين الطرقات التي يسلكها المغادرون”.