علق المستشار القانوني أحمد الشيخي، على قضية اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدلله مع النصر.

وقال أحمد الشيخي، إن قضية حمدالله والنصر من أصعب القضايا لاحتوائها لتسعة أقسام ما بين الأخذ والرد والمداولات والمرفقات تجاوزت المئة مرفق.

وتابع: أعتقد بنسبة 90% لو ‎النصر دفع مستحقات اللاعب حمدالله وبدر من اللاعب مابدر سيكسب القضية.

#برا_18⁩ | أحمد الشيخي – المستشار القانوني للبرنامج:

أعتقد بنسبة 90% لو #النصر دفع مستحقات اللاعب حمدالله وبدر من اللاعب مابدر سيكسب القضية. ⁦@ahmed9639⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/GJZ2FNtnFT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 1, 2023