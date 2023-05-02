لقي طفل، يبلغ من العمر 6 أعوام مصرعه وذلك بعد أن عضه أسد في حديقة حيوانات في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان الطفل دخل من فتحة صغيرة في السياج الحديدي الملفوف بأسلاك شائكة، ثم وصل إلى قفص الأسد، واقترب منه؛ فعضته لبؤة من رأسه، ثم جاء رجال الأمن، وسحبوا الطفل وهو ينزف دمًا من رأسه، ونُقل للمستشفى، بحسب فرانس برس

وتُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في قطاع غزة، حيث لا توجد حديقة حيوانات عامة.

وأوضح الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان: “إن الطفل تسلَّق سور الحماية المحيط بقفص الأسد، واقترب من إحدى فتحاته”؛ فتعرَّض للعض، ثم توفي بعدها. مضيفًا بأن الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادث، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.