قال الباحث في المسرطنات فهد الخضيري، إن الحموضة أو ارتجاع المريء تحدث عندما ترتخي العضلة او الصمام بين المعدة والمريء ترتخي(لاسباب مختلفة) فتسبب رجوع احماض المعدة لداخل المريء وتجعل طبقة الخلاياالطلائية المبّطنة لجدرانه تتآكل قليلاً فتسبب(ما يسمونه حرقان)وتتضرر بسبب حمض المعدة القوي فيحدث الالم.

وتابع فهد الخضيري: للوقاية من ارتجاع المريء أو الحموضة هناك عدة أسباب منها التهاب أو ارتخاء يحتاج علاج، وممكن فتق خفيف بالحجاب الحاجز المحيط بمكان دخول المريء.

وأشار: قد يكون سلوكي:٢-لا تاكل وجبات ثقيلة ثم تنام فيحدث ضغط عكسي(لذا لابد من تخفيف عدد وكمية الوجبات بدل3 تصير٦ خفيفة.٣-ترفع الراسوالصدر عند النوم ولو اضطررت لوضع وسادتين وبشكل انسيابي وليس حاد.