توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، فين حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.