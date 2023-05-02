أعلن المعهد الملكي للفنون التقليدية بمحافظة العلا،بالتعاون مع فنون العلا،من خلال مدرسة الديرة،عن إتاحة التسجيل في مجموعة من البرامج التدريبية لشهر مايو،المكونة من سبع برامج متنوعة،تشمل الفنون التقليدية بالفخار، والتطريز اليدوي، والخوص،والمجوهرات،والأحجار التقليدية،والمعادن والخط الديواني،وذلك انطلاقًا من الدور المهم للمعهد في تعزيز القدرات الوطنية،والارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة في مجالات الفنون التقليدية بمختلف أنواعها.

ولفتت المعهد الانتباه إلى أن البرامج التدريبية متاحة لجميع المواطنين الراغبين في الانضمام إليها،حيث يمكن للراغبين في الالتحاق فيها إكمال بيانات تسجيلهم من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد

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