أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن كل التركيز الآن على دعم الهلال من أجل تحقيق البطولة الآسيوية.
وقال المسحل خلال حديثه على برنامج برا الـ 18 : “ لا يوجد اليوم اتحاد محلي يتمنى عدم حصول نادي من نفس الاتحاد على بطولة قارية.”
وأضاف:” بعد التركيز على دعم الهلال من أجل تحقيق البطولة سنكون جاهزين على الرد عن أي استفسارات.”
#برا_18 | ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:
نركز حاليًا على دعم #الهلال من أجل تحقيق البطولة الآسيوية.
#SSC pic.twitter.com/40B5WLCl1c
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 1, 2023
كذاب
واضح التركيز من ضغط المباريات شي مضحك ههههههههههههههههههه
تركيز وشو !!؟؟ بتلعبون معهم وإلا بتحكمون المباراة وإلا وشو ؟؟؟ 🤔🧐🤔