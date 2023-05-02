أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن كل التركيز الآن على دعم ⁧‫الهلال‬⁩ من أجل تحقيق البطولة الآسيوية.

وقال المسحل خلال حديثه على برنامج برا الـ 18 : “ لا يوجد اليوم اتحاد محلي يتمنى عدم حصول نادي من نفس الاتحاد على بطولة قارية.”

وأضاف:” بعد التركيز على دعم الهلال من أجل تحقيق البطولة سنكون جاهزين على الرد عن أي استفسارات.”