كشفت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وهندسية وأمنية لدى شركائها برواتب تصل (9,250 ريال).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- إداري موارد بشرية.

2- مهندس مدني.

3- محاسب.

4- مسؤول سلامة وصحية مهنية.

5- مهندس إنشاءات مدني.

6- مراقب سلامة مهنية.

7- مندوب علاقات حكومية (راتب يصل 6,000 ريال).

8- مشرف أمن.

9- حارس أمن (ثانوية – راتب يصل 5,000 ريال).

10- مهندس مدني (راتب يصل 9,250 ريال).

11- إداري مشروع (راتب يصل 6,500 ريال).

12- أخصائي موارد بشرية.

13- محام.

14- مراقب الأمن والسلامة.

15- موظف إداري.

16- مراقب وثائق.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع