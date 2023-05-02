كشفت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وهندسية وأمنية لدى شركائها برواتب تصل (9,250 ريال).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- إداري موارد بشرية.
2- مهندس مدني.
3- محاسب.
4- مسؤول سلامة وصحية مهنية.
5- مهندس إنشاءات مدني.
6- مراقب سلامة مهنية.
7- مندوب علاقات حكومية (راتب يصل 6,000 ريال).
8- مشرف أمن.
9- حارس أمن (ثانوية – راتب يصل 5,000 ريال).
10- مهندس مدني (راتب يصل 9,250 ريال).
11- إداري مشروع (راتب يصل 6,500 ريال).
12- أخصائي موارد بشرية.
13- محام.
14- مراقب الأمن والسلامة.
15- موظف إداري.
16- مراقب وثائق.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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