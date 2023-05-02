يصاحب النوبة القلبية ألم في الصدر بينما يمكن أن تحدث النوبة القلبية الصامتة دون أي أعراض، ويحتاج القلب إلى الدم المؤكسد؛ ليعمل، ومن الواضح أن تدفق الدم يمكن أن يتباطأ أو يتوقف بسبب تراكم الترسبات في الأوردة.

وتمر النوبة القلبية الصامتة دون أن يلاحظها أحد؛ لأنها تجوف القلب تدريجياً، كما قد يكون من الصعب تحديد الأعراض، مع استمرارها ببطء في إتلاف القلب، وقد تشعر بألم في الصدر أو عدم راحة أو ضغط. إذا رأيت مثل هذه الأعراض في أي وقت ، فاذهب إلى الطبيب على الفور.

ويمكن أن تؤثر النوبة القلبية ليس فقط على قلبك ولكن على الجسم كله يمكن أن تتأثر أجزاء كثيرة من جسمك بنوبة قلبية صامتة، كن متيقظًا إذا شعرت بعدم الراحة أو الألم في كتفيك وظهرك ورقبتك وفكك وبطنك، كما من الشائع أن تصاب بضيق في التنفس عند صعود السلالم أو الجري أو ممارسة الرياضة.

وقد يحدث ضيق التنفس مع أو بدون ألم في الصدر، وهو علامة شائعة لنوبة قلبية صامتة، قد تجعلك أيضًا تشعر بالدوار أو الدوخة، فيما يمكن أن يكون التعرق البارد والغثيان والقيء من أعراض الأنفلونزا ، ولكنها قد تكون أيضًا أعراضًا لنوبة قلبية صامتة.