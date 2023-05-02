وثّق مقطع فيديو للحظة مغادرة الطائرة المغربية من قاعدة الملك عبد الله الجوية وعلى متنها 126 شخصًا تم إجلاؤهم من السودان.

وتواصل المملكة إجلاء رعاياها ورعايا بعض الدول من السودان، وذلك في ظل العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

والجدير بالذكر أنه في الوقت الذي صرحت فيه الدول بصعوبة إجلاء مواطنيها من السودان، سخّرت المملكة كل إمكاناتها لإجلاء مواطنيها ومواطني الدول الشقيقة والصديقة، بحسب قناة الإخبارية.