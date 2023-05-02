تمكنت طالبة في علم المناعة بجامعة ETH في زيوريخ “أنجيلا مادورجا” في اكتشاف أول علاج لمرض تليف القلب.

وقامت الطالبة بتطوير علاج قائم على استخدام نوع من الخلايا المناعية الطبيعية القاتلة للخلايا السرطانية CAR/ NK لعلاج تليف القلب، عبر استهداف الخلايا المتليفة التي تنشط المرض، وأثبت العلاج فعاليته في المختبر بعد استخدام جرعة واحدة.

ومنحت الطالبة جائزة إيزابيل موزي لهذا العام، وهي الجائزة التي تمنح في سويسرا كل عامين للنساء رائدات الأعمال المبتكرات في مجال العلوم والتكنولوجيا، نظير ابتكارها.